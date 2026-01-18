Тервел Замфиров след триумфа: Все едно имам криле, когато чуя феновете

Снимка: БСФ

Победителят при състезанието от Световната купа в Банско – Тервел Замфиров, сподели, че въобще няма време за празнуване на големия си успех. Причината е, че след броени дни той ще има изпит в университета и сега ще направи финална подготовка за него, предаде БГНЕС.

Пред репортерите дали на шега или съвсем сериозно – българинът сподели надеждите си, че ще се състезава в следващите 20-25 години:

“Изключително съм щастлив след този успех. Винаги съм се мечтал и съм се надявал първата ми победа за Световната купа да бъде в Банско.

Състезанието беше много изравнено, а условията бяха на ниво. Все едно имам криле, когато чуя феновете отдолу.

Предстои да разберем къде е лимитът ми. Надявам се да разберем след 20-25 години. 8 февруари е само спирка по пътя.

Раздвоен съм на две личности – едната е концентрирана в спорта, а другата в образованието. Изпитът ми е в четвъртък. Не мисля, че успехите ми в спорта имат общо с академичния успех.

Баща ми беше щастлив като мой треньор. Каза, че се радва за успеха. За всички нас, които прекарваме часове на пистата, за всички нас това е само една оценка за свършената работа“, сподели Замфиров пред медиите.

