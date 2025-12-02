реклама

Терзиев: Благодаря на всички, с които споделихме и протеста, и празничния ден

02.12.2025 / 23:40 1

Снимка: Булфото 

Коледната магия озари София тази вечер! Елхата засия с усмивките на хората, а децата от Центровете за временно настаняване внесоха най-ярката светлина в празничния момент - те дават смисъл на всички нашия усилия. Това написа в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев и продължи:

Вчера станахме свидетели и на силата на хилядите граждани, които излязоха на мирен и достоен протест срещу зависимостите и задкулисието. Провокациите няма да помрачат това единство.

Благодаря на всички, с които споделихме и протеста, и празничния ден. Вашата енергия прави София по-топла, по-силна и по-обединена.

Пожелавам спокойни празници, здраве и повече моменти, които ни сближават. Нека градът продължава да свети чрез всеки един от нас.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 44 минути)
Рейтинг: 540641 | Одобрение: 101241
Този бил много недосетлив ве.....Още не е разбрал, че скоро ще си търси работа !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама