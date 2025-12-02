Терзиев: Благодаря на всички, с които споделихме и протеста, и празничния ден

Снимка: Булфото

Коледната магия озари София тази вечер! Елхата засия с усмивките на хората, а децата от Центровете за временно настаняване внесоха най-ярката светлина в празничния момент - те дават смисъл на всички нашия усилия. Това написа в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев и продължи:



Вчера станахме свидетели и на силата на хилядите граждани, които излязоха на мирен и достоен протест срещу зависимостите и задкулисието. Провокациите няма да помрачат това единство.



Благодаря на всички, с които споделихме и протеста, и празничния ден. Вашата енергия прави София по-топла, по-силна и по-обединена.



Пожелавам спокойни празници, здраве и повече моменти, които ни сближават. Нека градът продължава да свети чрез всеки един от нас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!