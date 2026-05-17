Терзиев: Готвим тържествено посрещане на Дара

Кадър Нова Тв

Столичният градоначалник разкри как ще посрещнат Дара.

Най-невероятното е, че въпреки всички опити за скандали тя успя и ни дари с усмивки. Готвим тържествено посрещане на Дара, наш екип ще я посрещне още на летището. Надяваме се да отпразнуваме този успех както стана с волейболистите. Това заяви в ефира на Нова телевизия кметът на София Васил Терзиев.

Той обясни, че българската държава е тази, която трябва да избере кой град да бъде домакин на конкурса догодина и увери, че столицата със сигурност ще се бори за тази възможност.

Столицата е най-добре подготвена от всички градове в България да приеме мероприятие от такъв мащаб, като "Евровизия", каза Терзиев и уточни, че в това отношение Арена „8888“ е зала с достатъчно голям капацитет, пише novini.bg.

По думите му София става все по-сигурен град за живеене, тъй като според данни на СДВР се отчита сериозен спад на престъпността в най-големия град за живеене у нас.

По темата с недостатъчните паркинги градоначалникът коментира, че Столична община ще продължи с програмата си за строеж на нови паркоместа, обаче отбеляза, че неговата борба ще бъде да накара столичани да слязат от автомобилите си и по-често да пътуват с градския транспорт.

Относно Паметника на Съветската армия Васил Терзиев разкри, че неговото лично мнение е, че там трябва да има „нещо друго, което да повече да ни обединява, а не да ни разделя“.

Зам.-кмет на София разясни какво предстои за Паметника на Съветската армия

„Този паметник на Съветската армия трябва да бъде опазен, но не на това място“, допълни той.

По думите му до края на година би трябвало вече да е станало ясно какво ще има на мястото на демонтирания монумент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!