Терзиев: Мащабът на "Евровизия" изисква да се проведе в София

Кадър Нова Тв

Столичният градоначалник обясни защо следващата "Евровизия" трябва да се проведе в София.

София е готова да посрещне "Евровизия", чакаме с нетърпение този момент. Това заяви пред Бтв кметът на столицата Васил Терзиев.

"София има преднина заради по-големия капацитет на летището и по-удобни полети, с по-голяма зала и леглови капацитет."

Мащабът на "Евровизия" изисква да се проведе в София, категоричен бе Терзиев.

И допълни, че очакваме формалното решение на БНТ за градът-домакин.

Според него събитието няма да струва повече от това във Виена - или около 37 млн., пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!