Терзиев: Въвеждането на реформата в платеното паркиране в центъра на София вероятно няма да стане от 5 януари

Снимка: Булфото

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че от утре паркингът за депутати пред катедралния храм "Св. Александър Невски“ се премахва. По думите му става ясно, че засега, пространството там ще бъде пешеходна зона.

"Това, което обмисляме е дали и как би трябвало да има синя зона, колко да бъде голяма или по-скоро да бъде някакво облагородено градско пространство", допълни кметът на София", каза още кметът.

"Въвеждането на реформата в платеното паркиране в центъра на София вероятно няма да стане от 5 януари", каза Терзиев, цитиран от Фокус. Изказването му идва след като Административният съд спря промените, Столична община обжалва това съдебното решение.

"Много трудно да има ред, да има каквато и да било реформа на паркирането, да има средства за облагородяване на градската среда, когато това нещо не се случи", заяви Васил Терзиев.

