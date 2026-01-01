Терзиев: Влизаме в еврозоната подготвени

снимка Булфото

Влизаме в този нов етап подготвени – без увеличение на местните данъци и такси и без скрити поскъпвания, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук. От днес България официално прие еврото и стана 21-вият член на еврозоната.

Европа вече е и нашата валута. От днес София е част от еврозоната – напълно интегрирана в европейското семейство, добави Терзиев.

По думите му това означава стабилност и доверие, както и по-евтино и по-достъпно финансиране на важни градски проекти.

По-ниският валутен риск и по-добрите условия за заеми дават възможност да инвестираме повече и по-разумно в инфраструктура, транспорт и качество на живот, обясни още Васил Терзиев.

Празнуваме важна крачка напред – и гледаме уверено към бъдещето на София, допълни кметът, предаде БТА.

