Терзиев отива на посещение на Имамоглу в затвора

Снимка: Булфото

Делегация от европейски кметове, сред които и този на София - Васил Терзиев, ще посети бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора Мармара в Силиври.

Имамоглу бе задържан в края на март месец за корупция и тероризъм.

Десетчленната делегация на Eurocities, състояща се от седем кметове и трима служители, ще посети в четвъртък първо Столична община Истанбул, пише novini.bg.

Пресконференцията ще бъде водена от вицепрезидента на Eurocities и кмет на Барселона Жауме Колбони, заедно с Терзиев, който освен кмет е и ръководител на мрежата B40 Balkan Cities. Водещ на събитието ще бъде заместник-кметът на IBB Нури Аслан.

В делегацията са и кметовете на Загреб - Томислав Томашевич, на Атина - Харис Дукас, на Тимишоара - Доминик Фриц, на Утрехт - Шарон Дайксма, на Будапеща - Гергели Силвестер Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгача, генералният директор за международни отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на Eurocities Андре Собчак.

Ще има и втори брифинг пред сградата на затвора.

