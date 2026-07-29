Терзиев показа новите автобуси, които ще обслужват София

Снимка Фейсбук, Васил Терзиев

Столична община защити 265 млн. евро европейско финансиране за най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата история на София. Преди няколко дни Столичният общински съвет подкрепи решението да осигурим необходимото авансово финансиране, за да не губим време именно за този проект. Това написа кметът на столицата Васил Терзиев във Фейсбук.

„Така работим още от началото на мандата. Първо определяме от какво наистина има нужда градът. След това подготвяме проектите така, че да могат да бъдат реализирани, и търсим всички възможни източници на финансиране – европейски, държавни, общински и партньорски. Защото добрите идеи сами по себе си не променят града. Променят го, когато успеем да осигурим средствата за тях. С това финансиране над 220 млн. евро ще бъдат инвестирани в разширението на метрото, включително новите станции към „Люлин“, допълва градоначалникът, пише novini.bg.

„Останалите средства ще осигурят 20 нови нископодови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса със зарядна инфраструктура – инвестиция, която ще направи градския транспорт по-модерен, по-надежден и по-достъпен. Благодаря на екипа на общината и на служебния кабинет, с който работихме по процедурата, както и на настоящия Министерски съвет, че не позволиха България да загуби финансирането“, пише още Васил Терзиев.

„Първите електробуси ще се движат по софийските маршрути още напролет. Дотогава ние продължаваме да подготвяме нови проекти и да търсим финансиране за още нови превозни средства и още по-мащабно обновяване на транспорта в София. Крайната цел е повече хора да изберат градския транспорт пред личния автомобил. Това означава по-бързо придвижване, по-надеждни връзки между кварталите, по-малко задръствания и по-чист въздух за всички“, завършва постът си Терзиев.

Редактор "Екип на Петел",

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