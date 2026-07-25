Терзиев показа новия участък на метрото: София е на крачка от още три станции

Снимка Фейсбук, Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“, съобщиха от Столична община. В проверката на строителните дейности участваха още изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев, пише novini.bg.

В момента текат финалните довършителни дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на новия участък. По график продължават и изпитанията на трасето с метровлакове.

Терзиев отбеляза, че хиляди столичани използват метрото всеки ден. За едни то е най-бързият път до работа или училище, а за други – място, където се случват неочаквани срещи и истории. По думите му новият 3-километров участък съвсем скоро ще стане част от ежедневието на жителите на София.

Кметът подчерта, че преди пускането на отсечката държавната приемателна комисия към ДНСК трябва да потвърди, че всички изисквания за качество и безопасност са изпълнени. Той беше категоричен, че няма да се правят компромиси с проверките заради удобни срокове или символично прерязване на лентата, и увери, че строителството се движи по график.

След откриването на новия участък над 45 000 пътници дневно ще използват трите нови метростанции. Пътуването до централната градска част ще отнема около 12–14 минути, а очакванията са автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

С новото разширение столичното метро ще разполага с общо 50 метростанции и ще достигне дължина от 55 километра. Линия 3 използва едни от най-модерните технологии в обществения железопътен транспорт.

Редактор "Екип на Петел",

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