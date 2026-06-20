Терзийски: България ще се простреля в крака, ако правителството продължи политика срещу европейската

Кадър Нова нюз

България е изминала дълъг път от завета на Левски да бъдем равни с другите европейски народи до наши дни, когато сме пълноправни членове на ЕС и Еврозоната. Никой няма право да отклонява еднолично България от европейския ѝ път и европейските принципи, които следва. Това не е мандатът, който са дали избирателите на Румен Радев. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Продължаваме промяната” Йордан Терзийски.

Според него премиерът Радев говори едно в Европа, друго – в България, а прави трето. За подготвяния 21-и пакет санкции срещу Русия, Терзийски каза, че е „нелепо” правителството да изтъква доводи като религия и култура. „Ако в този 21-и пакет има наложени санкции на един олигарх и един агент – България трябва да си подкрепи”, заяви Терзийски.

Според него „България ще се простреля в крака”, ако правителството продължи политика срещу европейската. „Българският интерес е да бъде продължена дерогацията за „Нефтохим”. Ако България продължава с тази непоследователна политика, дали не се поставя под риск продължаването на дерогацията и кой ще бъде отговорен, ако сме на прага на криза с горивата”, каза Терзийски.

Депутатът коментира още, че в момента първи приоритет на правителството и парламента трябва да е приемането на държавен бюджет. „Ако в него има разумни политики, ще го подкрепим. Но ако продължава да се бави или няма нужните политики за проблемите, обществото само поиска вот на недоверие на предходния кабинет през декември 2025 г.”, каза Терзийски.

По отношение на повишаването на дълга с 3,8 милиарда евро, Терзийски каза, че няма разчет и така и не е станало ясно за какво са голяма част от тези пари. „Разписаха си празен чек, който да си харчат”, каза депутатът. „В конкретния ден бяха на ръба на кворума и бяха подкрепени от ГЕРБ и ДПС. Не знам дали трябва да тълкуваме като една такса „спокойствие”, която те плащат към правителството, или пък като заявка за съвместна работа по избирането на ВСС”, каза Терзийски.

Той обясни и защо от „Продължаваме промяната” не подкрепят промените между първо и второ четене в Закона за съдебната власт. „Процесът, по който започват да се случват нещата, е изключително притеснителен. Не може да се гарантира независимостта на избора. Отново има риск от политическо влияние във ВСС. И главният прокурор ще има още по-големи функции. Така че магическата пръчка, с която Радев ни обещаваше, че ще реформира съдебната система, всъщност се превръща в една бухалка, още по-голяма дори от тази, която ГЕРБ и ДПС размахваха години наред над съдебната система”, заяви Йордан Терзийски.

„Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, мисля, че той е подходящ и ние следва да го подкрепим. Но мисля, че това е негово решение, което предстои да разберем. Ако Гюров е припознал Кандев за вицепрезидент, е възможно, но аз не мога да потвърдя подобна информация”, коментира още Терзийски.

Редактор "Екип на Петел",

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