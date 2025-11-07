Тесла пуска евтини електромобили

Пиксабей

Американският производител на електрически автомобили Tesla представи най-достъпните си автомобили - Model Y Standard и Model 3 Standard, съобщи пресслужбата на компанията в социалните мрежи, пише Блиц.

Според експерти, Model 3 Standard и Model Y Standard са базирани на актуализирани модели, известни като Highland и Juniper. Tesla обаче е премахнала много стандартни функции от опростените версии.

Това включва функцията за подпомагане на водача Autosteer, отопляеми седалки, сензорен екран на задните седалки, адаптивни фарове и FM/AM радио. Новите автомобили имат пробег от приблизително 515 километра.

Цената на Model Y Standard е 39 990 долара, докато на Model 3 Standard е 36 990 долара. За сравнение, цената на Model 3 Premium е 42 490 долара, докато цената на Model Y Premium е 44 990 долара. Новите версии обаче все още струват повече от планираното по-рано.

Припомняме, че главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обещаваше в продължение на години, че компанията ще пусне електрически автомобили на цена от 25 000 долара. По-късно той започна да забавя разработването на по-евтин електрически автомобил и също така се съмняваше, че такъв автомобил изобщо е необходим.

Решението за пускане на пазара на по-евтини модели Model 3 и Model Y се дължи на спада в търсенето на електрически автомобили на Tesla тази година. Например, през второто тримесечие компанията на Мъск е продала малко над 384 000 автомобила – намаление с 13,5% в сравнение със същия период на миналата година.

В същото време продажбите се увеличиха през третото тримесечие, водени от ускоряване на покупките на електрически превозни средства преди изтичането на федералния данъчен кредит в САЩ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!