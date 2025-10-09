Tesla пусна по-евтини модели

Кадър Youtube

Tesla Inc. представи обновени версии на най-продаваните си модели с цени под 40 000 долара, с което прави основните си автомобили по-достъпни.

Новите стандартни версии на седана Model 3 и спортния автомобил Model Y започват от 36 990 долара и 39 990 долара, както показва уебсайтът на Tesla. Тези начални цени са съответно с около 13% и 11% по-ниски от премиум версиите с по-голям пробег на всеки модел.

Новите модели на Tesla предлагат по-малък пробег на батерията и са лишени от функции като осветление на интериора и екран на втория ред.

Tesla поддържа очакванията за по-достъпни автомобили от началото на миналата година, когато някои инвеститори и вътрешни лица от компанията бяха разтревожени от решението на главния изпълнителен директор Илън Мъск да не набляга на модел за около 25 000 долара.

Вместо това той даде приоритет на усилията за разработване на технология за автономно шофиране и хуманоидни роботи, предава bgonair.bg.

Акциите на Tesla паднаха с 4,4% във вторник, губейки голяма част от печалбата от понеделник, подхранена от публикации в социалните медии от компанията.

Въпреки това, акциите са се повишили с повече от 7% през тази година.

