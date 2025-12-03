Тестваха във въздуха петия български медицински хеликоптер

Снимка: Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате. Това съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.

Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура.

След това ще започне и организация по прелитането до България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!