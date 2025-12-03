реклама

Тестваха във въздуха петия български медицински хеликоптер

03.12.2025 / 16:55 0

Снимка: Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате. Това съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД. 

Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. 

След това ще започне и организация по прелитането до България.

 

