Тестват дизелова мотометачка в центъра на Варна

снимка: Район "Одесос"

Дизелова мотометачка „Грийн машин“, собственост на сметопочистващата фирма ЗМБГ, бе пусната пробно по пешеходната част на бул. „Сливница“ и някои съседни улици във Варна.

Машината се движи с 3 до 5 км/ч при работен режим съобразно качеството на пътната настилка. Предвижда се тя да обслужва представителните градски проостранства -районите около Археологическия музей, общината, Фестивалния комплекс, Ларгото и др.

С нея ще се оптимизира работата на сметопочистващата фирма и ще даде възможност усилията на служителите, извършващи ръчно метене, да се насочат по-интензивно към другите централни части, посочват от администрацията на Район „Одесос“.

