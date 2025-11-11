Тестват кораба „Храбри“ преди да влезе в състава на ВМС

Снимки: Министерство на отбраната

В района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес - 11 ноември, започнаха ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС).

Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на Република България и германската корабостроителна компания „Naval Vessels Lurssen – NVL” за строеж на два нови бойни кораба за ВМС.

След успешното провеждане на изпитанията предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС, съобщават от Министерството на отбраната.

Символичното начало на строителството на кораба бе дадено на 3 декември 2021 г., когато с официална церемония бе сложено началото на разкрояването на стоманата.

На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“.

На 4 август 2023 г. корабът беше снет от док и пуснат на вода.

Успешно продължават и следващите етапи по окомплектоване с въоръжение и техника.

