Тестват системата BG-ALERT в цялата страна утре

Снимка: МВР

В продължение на половин час – от 11:00 до 11:30 ч. във вторник - 2 юни, ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG-ALERT, съобщават от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство.

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, предупреждават от полицията. Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news

В 12:00 ч. ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).

С решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита със сирени.

Крайните акустични устройства (сирени) ще бъдат задействани в продължение на две минути, уточняват от МВР.

