Тея от "Българската Коледа" има нужда да порасне, сега е с височина на малко бебе

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

2-годишната Тея е едно от децата, които ще бъдат подкрепени тази година от "Българската Коледа". Тя е с хронично заболяване още от раждането си. Родила се е едва 2,360 кг. А диагнозата й е поставена, когато Тея навършва годинка. Заболяването й засяга почти всички органи - уши, очи, бъбреци, кости. Има затруднения при храненето, а макар вече да е на две и половина годинки още не е проговорила, разказва пред Нова тв майката на детето Джулия Димитрова.

Родителите на момиченцето за втора година кандидатстват за подкрепа от "Българската Коледа" като с парите осигуряват на Тея растежен хормон с надеждата тя един ден да увеличи ръста си.

В момента нейният ръст не е като за 2-годишно детете, а като за 6-месечно бебе, разказва Джулия.

При нейното заболяване децата с високи родители израстват до 1-1,2 метра, но при нашия ръст надали ще достигне и метър, ако не приема хормон на растежа, разказва таткото на момиченцето.

Благодарен съм за съществуването на тази инициатива "Бълргарската Коледа", както и на всеки един човек, който е участвал в нея с SMS. Това е огромна подкрепа за деца като нашата дъщеричка, коментира таткото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!