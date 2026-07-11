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Тейлър Суифт плати 160 000 долара на общината на Ню Йорк за сватбата си

11.07.2026 / 08:17 1

Снимка уикипедия, iHeartRadioCA

Най-скъпата сватба в американския мегаполис е факт. Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на общината на Ню Йорк за мерки за сигурност по време на сватбата си на 3 юли в „Медисън скуеър гардън“, съобщиха световни агенции.

Тази сума покрива разходите за разрешителното от властите и за мерките по сигурността, пише debati.bg.

В резултат на сватбата й с футболиста Травис Келси, някои улици в града бяха затворени и бяха наети много полицаи, за да осигурят безопасността.

Според „Форбс“, сватбата е струвала на Суифт над 20 милиона долара.

Младоженците дариха 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и Канзас, където играе съпругът на Суифт.

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Коментари
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kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 633629 | Одобрение: 124809
Тейлър да не я мислим....Може да си го позволи.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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