Тейлър Суифт плати 160 000 долара на общината на Ню Йорк за сватбата си

Снимка уикипедия, iHeartRadioCA

Най-скъпата сватба в американския мегаполис е факт. Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на общината на Ню Йорк за мерки за сигурност по време на сватбата си на 3 юли в „Медисън скуеър гардън“, съобщиха световни агенции.

Тази сума покрива разходите за разрешителното от властите и за мерките по сигурността, пише debati.bg.

В резултат на сватбата й с футболиста Травис Келси, някои улици в града бяха затворени и бяха наети много полицаи, за да осигурят безопасността.

Според „Форбс“, сватбата е струвала на Суифт над 20 милиона долара.

Младоженците дариха 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и Канзас, където играе съпругът на Суифт.

Редактор "Екип на Петел",

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