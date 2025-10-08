Тейлър Суифт постави нов рекорд

стоп кадър: Ютуб

Дванадесетият студиен албум на Тейлър Суифт The Life of a Showgirl бе продаден в рекордните 2,7 милиона копия във физически и дигитален формат в първия ден от излизането му в САЩ, показват данни на компанията за индустриални данни и анализи Luminate, цитирани от Асошиейтед прес. Албумът излезе на 3 октомври, предаде БТА.

Постижението е впечатляващо по ред причини, отбелязва осведомителната агенция. Суифт счупи предишния си рекорд за най-много продажби в една седмица само за един ден. Последният ѝ албум от 2024 г. The Tortured Poets Department стигна 2,61 милиона продадени албума в САЩ през първата си седмица.

The Life of a Showgirl заема второто място за продаден албум за седмица в модерната история, откакто Luminate започва да води статистика през 1991 г. Това също е постигнато за един ден.

Засега първото място принадлежи на албума на Адел „25“, която продава 3,378 милиона копия през първата си седмица в САЩ през 2015 г.

The Life of a Showgirl вече е счупил рекорда за най-много копия на албум на винил, като за една седмица в САЩ са продадени 1,2 милиона копия, изчислява Luminate. Предишното най-добро постижение също е на Суифт за предишния ѝ албум The Tortured Poets Department, от който през първата му седмица са купени 859 000 плочи.

