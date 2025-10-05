Тежък инцидент на рали във Варна: Автомобил помете публиката, има тежко ранени

Снимка Булфото

Има поне един загинал

Очаквайте подробности!

За инцидент с публика, при който има ранени зрители по време на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, предава Moreto.net

Състезанието е прекратено.

По първоначална информация автомобил се е врязал и е засегнал хора от публиката, намиращи се в близост до трасето.

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.

Събитието, посветено на паметта на Тодор Славов, събира 34 екипажа от цялата страна.

Все още няма официална информация за броя на пострадалите и тяхното състояние.

