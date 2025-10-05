Тежък инцидент на рали във Варна: Автомобил помете публиката, има тежко ранени
Снимка Булфото
Има поне един загинал
Очаквайте подробности!
За инцидент с публика, при който има ранени зрители по време на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, предава Moreto.net
Състезанието е прекратено.
По първоначална информация автомобил се е врязал и е засегнал хора от публиката, намиращи се в близост до трасето.
На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.
Събитието, посветено на паметта на Тодор Славов, събира 34 екипажа от цялата страна.
Все още няма официална информация за броя на пострадалите и тяхното състояние.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!