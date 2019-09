Тежък инцидент с туристическа лодка в Индия, има много жертви

Най-малко 12 души загинаха, а дузина други се водят за изчезнали след преобръщането на туристическа лодка в река Годавари в югоизточния индийски щат Андхра Прадеш, съобщава АФП. На борда на плавателния съд е имало 63 души, голяма част от тях туристи.



Times of India✔@timesofindia

Andhra Pradesh: Tourist boat capsizes in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district. 61 people were on-board at the time of incident, no casualties reported so far. Two National Disaster Response Force (NDRF) teams of 30 members each, sent for rescue operations. (ANI)

20

12:41 ч. - 15.09.2019 г.

