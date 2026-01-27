Тежък инцидент с участието на граничния патрул в Аризона, мъж е в критично състояние

снимка: Пиксабей

Един човек е в критично състояние, след като бил прострелян при инцидент с участието на граничния патрул на САЩ в щата Аризона. Това съобщи NBC News. Инцидентът се разследва, допълва БНТ.

Преди това имиграционните служби напуснах американския щат Минесота, след нареждане на президента Доналд Тръмп в опит да успокои напрежението. Столицата на щата Минеаполис е арена на протести, след като двама граждани бяха застреляни от агенти на 24 и 7 януари.

Тръмп изпрати там Том Хоман, който отговаря за правителствената политика за масови депортации на имигранти. В същото време съдия от Минесота поиска директорът на имиграционната служба да се яви пред щатски съд в петък.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ние провеждаме голямо разследване. Ще го наблюдавам. Искам да е много почтено и честно разследване."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!