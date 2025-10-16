Тежък инцидент в междучасие: Дете е с опасност за живота след токов удар

Булфото

Токов удар по време на междучасие: Дете получи 26% изгаряния след катерене на електрически стълб

Около 10:40 часа на 15 октомври, в РУ-Етрополе постъпва сигнал за тежък инцидент с ученик от училището в село Лопян. По първоначална информация, по време на голямото междучасие група деца се отправили по черен път към гробищния парк на селото.

Две от тях се покатерили на електрически стълб, като едно момче получило силен токов удар. Виковете за помощ били чути от работници в училищния двор, които незабавно реагирали и успели да свалят децата от стълба.

Спешна помощ и транспортиране до болница

Медицинският специалист на училището оказал първа помощ до пристигането на екип на Спешна помощ. Пострадалото дете е транспортирано в столична болница. Лекарите потвърждават, че момчето е с 26% изгаряния, в термичен шок и с опасност за живота.

Разследването е в ход

На място са пристигнали полицейски екипи, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води под надзора на прокуратурата, като целта е да се установят всички обстоятелства около трагичния инцидент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!