Тежък инцидент затруднява движението по пътя Русе - Бяла

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Тежък пътен инцидент между два леки автомобила и микробус затруднява движението по пътя Русе - Бяла.

Катастрофата е станала в района след заведението "Мидата" до разклона за град Две могили, съобщава очевидецът Евгени Иванов в социалните мрежи, пише dunavmost.com.

На мястото на инцидента своевременно са пристигнали линейки и патрули на МВР - Русе. Към момента липсва официална информация от институциите за състоянието на участниците в пътнотранспортното произшествие и дали има сериозно пострадали хора при сблъсъка.

Движението в натоварения участък не е напълно блокирано, но се извършва изключително бавно. Преминаването на моторните превозни средства става само в едната лента, като автомобилите се пропускат поетапно с изчакване.

Редактор "Екип на Петел",

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