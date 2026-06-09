Тежка челна катастрофа с жертва край Нареченски бани

Снимка: Фейсбук, И. Владимиров, Катастрофи България,

Мъж загина в тежка катастрофа на входа на Нареченски бани откъм Бачково, съобщава БНР.

Сигналът е получен в Районното управление в Асеновград около 14.40 ч. По предварителни данни той е шофирал лек автомобил „Рено“, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал челно в лек автомобил „Хонда“.

Изваден е от колата с помощта на специализирана техника на пожарната, а лекарският екип само е констатирал неговата смърт.

В другия автомобил са пътували двама души. Те нямат сериозни наранявания.

Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.

Очевидци в социалните мрежи съобщават за сериозно задръстване в района.

Временно движението по път II-86 Бачково - Нареченски бани при км 50 се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщават и от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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