Тежка катастрофа блокира пътя от Кюстендил до Дупница край Невестино

Снимка Булфото, илюстративна

Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил - Дупница, съобщи БНР.

Инцидентът е между ТИР със сръбска регистрация и три леки автомобила.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е бил подаден снощи към 21:30 ч., пише novini.bg.

Няма жертви, но са нанесени значителни щети и на четирите автомобила.

Причините се изясняват.

Тестът на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни маршрути.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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