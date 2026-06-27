Тежка катастрофа блокира пътя от Кюстендил до Дупница край Невестино
Снимка Булфото, илюстративна
Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил - Дупница, съобщи БНР.
Инцидентът е между ТИР със сръбска регистрация и три леки автомобила.
От Областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е бил подаден снощи към 21:30 ч., пише novini.bg.
Няма жертви, но са нанесени значителни щети и на четирите автомобила.
Причините се изясняват.
Тестът на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни маршрути.
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