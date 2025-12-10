Тежка катастрофа до бензиностанция: 19-годишна жена загина, а 21-годишна е с опасност за живота

Булфото

19-годишна загина, а 21-годишна е с опасност за живота при тежка катастрофа Бобов дол. Инцидентът е станал на 9 декември около 21:40 часа в района на бензиностанция в близост до града.

В автомобила са били три млади жени – 21-годишната водачка, 21-годишната собственичка на автомобила и 19-годишна жена са били пътници.

Собственичката е тежко пострадала, настанена в столично здравно заведение, за живота ѝ има опасност.

От полицията в Кюстендил посочват, че тестовете за алкохол и наркотици на жената, управлявала автомобила, са отрицателни, предаде бТВ.

