Тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" преди Пловдив, има двама пострадали
19.05.2026 / 11:01 0
Снимка Булфото
Тежка катастрофа е станала между два леки автомобила на 13 км на АМ "Тракия в посока Пловдив, съобщиха от ОДМВР-София.
По първоначална информация има двама пострадали.
Сигналът за инцидента е подаден малко след 9 часа тази сутрин.
На място има екипи на полицията. Движението е леко затруднено, пише Фокус.
