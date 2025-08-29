Тежка катастрофа и загинал край Българово

снимка: Булфото

Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово.

По информация на МВР има загинал.

Пътният участък е затворен за движение, предава БНТ. Използва се обходен маршрут и в двете посоки: Бургас - Българово - Камено - с. Кръстина - с. Винарско - с. Караново.

