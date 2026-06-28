Тежка катастрофа край Божурище: Кола е смазана до неузнаваемост

Снимка Булфото

Поредна тежка катастрофа е станала тази сутрин в района преди Божурище, съобщиха от МВР.

При инцидента са се сблъскали два автомобила. Пострадал е единият от водачите, който е транспортиран незабавно в лечебно заведение за преглед novini.bg.

Вследствие на силния удар, единият от автомобилите е изхвърчал край пътното платно и е деформиран до неузнаваемост.

На мястото на произшествието се извършва оглед. Причините, довели до инцидента, са в процес на изясняване.

Редактор "Екип на Петел",

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