Тежка катастрофа край Габрово, загинал е единият от шофьорите

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа е станала в района на Габрово на околовръстния път. От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщиха за bTV, че в сблъсъка са участвали бус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 15 ч.

При удара на място е загинал единият от шофьорите.

Заради катастрофата временно е ограничено движението по околовръстния път на Габрово, при 16-ия км.

Обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход „Шипка“.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!