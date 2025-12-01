Тежка катастрофа край Габрово, загинал е единият от шофьорите
Снимка: Булфото
Тежка катастрофа е станала в района на Габрово на околовръстния път. От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщиха за bTV, че в сблъсъка са участвали бус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 15 ч.
При удара на място е загинал единият от шофьорите.
Заради катастрофата временно е ограничено движението по околовръстния път на Габрово, при 16-ия км.
Обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход „Шипка“.
Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.
По случая е образувано досъдебно производство.
