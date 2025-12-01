реклама

Тежка катастрофа край Габрово, загинал е единият от шофьорите

01.12.2025 / 16:33 0

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа е станала в района на Габрово на околовръстния път. От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщиха за bTV, че в сблъсъка са участвали бус и тежкотоварен камион. Инцидентът е станал около 15 ч.

При удара на място е загинал единият от шофьорите.

Заради катастрофата временно е ограничено движението по околовръстния път на Габрово, при 16-ия км. 

Обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход „Шипка“. 

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. 

По случая е образувано досъдебно производство.

 

