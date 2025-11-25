Тежка катастрофа край Пловдив с трима загинали

Пиксабей

Тежка катастрофа затвори за движение голяма част от Околовръстното шосе на Пловдив - отсечката между разклона за селата Марково и Първенец.

По информация на Нова телевизия е загинало семейство от трима души.

Оцеляло е единствено по-малкото дете в автомобила им. В района се е образувала голяма тапа. Околовръстното шосе свързва и АМ ‘Тракия “с Родопите.

