Тежка катастрофа край Шумен, млада жена загина

Млада жена загуби живота си при тежка катастрофа, станала край шуменското село Царев брод. Сигнал за инцидента е приет в дежурната част на областната дирекция на МВР - Шумен.

Съобщава се за два автомобила, които са се ударили по пътя между кв. „Макак“ и село Царев брод, близо до разклона за с. Коньовец.

При инцидента е загинала млада жена, шофьор на една от колите. По непотвърдена информация тя е била на 20-годишна възраст, предаде бТВ.

Другият водач е откаран за преглед в шуменската болница, оплакал се е от болки в крака.

По първоначални данни жената се е движила в посока към Шумен, предприела изпреварване, загубила контрол над автомобила, който се завъртял на пътното платно и се ударил в крайпътната мантинела.

Последвал е удар с насрещно идващ автомобил, в следствие на който младата жена е загинала. Движението в отсечката се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на пътна полиция. От ОД на МВР молят водачите да шофират с повишено внимание в участъка.

