Тежка катастрофа край Варна, мъж е с опасност за живота

Булфото

С опасност за живота, настанен в реанимация на МБАЛ „Св.Анна“, е 39-годишен варненски жител, след ПТП, съобщават от ОДМВР-Варна. Инцидентът е настъпил в обедните часове на вчерашния ден на пътя от Варна в посока местност „Боровец“. По данни на полицията причината за тежката катастрофа е, че мъжът не е контролирал непрекъснато управляваното от него превозното средство, след което се блъска челно в крайпътно дърво.

Пострадалият е отведен в болничното заведение, където при проведените медицински прегледи се установява, че същият е със съчетана травма на гръдния кош, фрактура на 4 ребра, травма на двата бъбрека, фрактура на лява подмишници, фрактура на двете подбедрици, фрактура на таза и фрактура на ляво стъпало, в съзнание, но с риск за живота.

Към момента състоянието на самокатастрофиралия шофьор остава тежко.

