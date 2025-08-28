Тежка катастрофа край Варна, трима са ранени

снимка: МВР

Трима души са пострадали, един от които тежко, при катастрофа край провадийското село Петров дол. Инцидентът е станал тази сутрин в 8:40 часа, съобщиха от варненската полиция, предаде "Морето".

Челно са се ударили два леки автомобила с варненска регистрация. 25-годишен варненец с "Ауди" е навлязъл в насрещната лента, където се е ударил в друга кола. Младият мъж е пострадал тежко, като в момента на място се извършват реанимационни действия.

Съпругата на мъжа, която е пътувала в колата с него, също е пострадала, но е само с контузии.

С леки наранявания е водачката на другата кола - 52-годишна жена от Варна.

Причината за инцидента се изяснява.

