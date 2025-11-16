Тежка катастрофа край Ямбол взе жертва

Снимка Булфото

Трагедия на пътя у нас.

77-годишна жена загина, а двама души бяха ранени, при тежко пътнотранспортно произшествие днес край Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 15:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол.

По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Единият автомобил, "Ауди", се е движел в посока от село Чарган към Ямбол, а другият, "Киа", е пътувал от село Могила към село Окоп.

Вследствие на удара на място е загинала 77-годишна пътничка в автомобила "Киа". Други двама души от същата кола – мъж на 55 години и жена на 71 години – са транспортирани от екипи на Спешна помощ в болницата в Ямбол за оказване на медицинска помощ. Според информацията от лечебното заведение, мъжът е с комоцио, а жената е с множество фрактури и е настанена в реанимация.

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата шофьори са отрицателни. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на "Пътна полиция", пише dunavmost.com.

