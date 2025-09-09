Тежка катастрофа между автобус и кола на пътя София - Варна

Снимка: Булфото

Тежък пътен инцидент блокира главният път София - Варна край село Добромирка. Инцидентът е станал около 6 ч.

Първоначалната информация е за сблъсък между автобус и лек автомобил.

Неофициално се съобщава поне за една жертва, предаде Нова телевизия.

От АПИ информират, че участъка е изцяло затворен за движение.

Временно се ограничава за всички МПС-та движението по път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за Добромирка. Всички МПС-та за момента изчакват на място.

