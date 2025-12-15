Тежка катастрофа между автобус и трамвай на бул. "Ситняково"

Кадър Фб

Тежка катастрофа между трамвай и автобус на столичния бул. „Ситняково“. В социалните мрежи се появиха снимки от сблъсъка.

Инцидентът е станал на натоварено кръстовище до търговски център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

За bTV от СДВР съобщиха, че сигнал за инцидента е подаден към 14:30 ч.

На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ. Няма сериозно пострадали хора.

В района се е образувало голямо задръстване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!