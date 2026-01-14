Тежка катастрофа между три коли и цистерна на столичното Околовръстно

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа е станала на Околовръстното шосе на София. По информация на БНР в ПТП-то са участвали три автомобила и цистерна.

Към момента няма информация за жертви и пострадали, но има сериозни материални щети по превозните средства.

При удара, едната от колите се е завъртяла перпендикулярно на пътното платно, което предизвиква огромно задръстване в района.

Катастрофата е станала малко преди кръговото кръстовище за столичния кв. "Драгалевци", но колоните от изчакващи автомобили се вият чак от "Младост" 4, посока към "Бояна".

На мястото на инцидента има пожарен автомобил, но към момента няма полицейска патрулка, коята да регулира натовареното движение.

