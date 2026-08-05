Тежка катастрофа на Сточна гара в София

Тежка катастрофа е станала на метри от кръговото на "Сточна гара“ в София, съобщава Dnes.bg .

Два автомобила са се удари, като са пометени преградите на булеварда.

На място имаше две линейки и три полицейски автомобила, а полицията установяваше причините на инцидента, видя репортер на Dnes.bg.

Засега няма информация за пострадалите при катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

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