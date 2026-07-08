Тежка катастрофа на бул. "Цар Освободител" във Варна

Булфото

Тежка катастрофа е станала тази вечер на бул. "Цар Освободител" и "Поп Димитър" във Варна.

Лек автомобил намалява рязко скоростта си, вследствие на което е ударен от движещото се зад него моторно превозно средство.

При произшествието е пострадал водачът на първия автомобил, който е с разкъсно-контузни рани на главата, контактен е, посочиха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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