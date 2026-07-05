Тежка катастрофа на изхода на Добрич към Варна, има пострадали, сред тях и деца
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Добрич, С. Костадинова
Тежка катастрофа е станала в неделния ден на изхода на Добрич за Варна в района на "Пети километър", пише Про нюз Добрич.
Според свидетели има и пострадали, които са откарани с линейка. Сред тях има и деца.
Засега няма официална информация по случая от Областната дирекция на МВР.
От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно е ограничено движението по път II-29 Добрич – Варна в района на Добрич поради ПТП.
Обходен маршрут: Добрич – Стефаново – път II-29 и обратно.
Трафикът се регулира от пътна полиция.
Очаквайте подробности.
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