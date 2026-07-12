Тежка катастрофа на изхода на Добринище отне живота на млад мъж

Снимка Булфото

Черна вест дойде от роден път. Мъж на около 20 години е загинал при тежък пътен инцидент, станал рано тази сутрин в района на Добринище.

Катастрофата е възникнала около 5:00 часа на изхода на града в посока бензиностанция „Лукойл“, уточнява Pirinsko.com.

По неофициална информация автомобилът се е движил с висока скорост, при което водачът е изгубил контрол над управлението и не е успял да премине през завоя. Последвал е тежък удар, при който младият мъж е починал на място.

На мястото са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Извършен е оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат установени точните причини за инцидента и обстоятелствата, довели до трагичния изход.

Очаква се официална информация от компетентните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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