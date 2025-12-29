Тежка катастрофа на изхода на Велико Търново, има загинали
Снимка: Булфото
Шофьор и пътник са загинали при тежка катастрофа на изхода на Велико Търново.
Инцидентът затвори временно пътя Велико Търново - Гурково.
В района на Присовските завои са се ударили тежкотоварен и лек автомобил, посочва Фокус.
По първоначална информация има двама загинали - шофьорът на колата, която по непотвърдена информация е БМВ и пътник в автомобила.
Други двама са откарани в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като единият е в тежко състояние.
Причините за инцидента се изясняват. Леките автомобили се пренасочват през Дебелец.
