Тежка катастрофа на изхода на Велико Търново, има загинали

Снимка: Булфото

Шофьор и пътник са загинали при тежка катастрофа на изхода на Велико Търново.

Инцидентът затвори временно пътя Велико Търново - Гурково.

В района на Присовските завои са се ударили тежкотоварен и лек автомобил, посочва Фокус.

По първоначална информация има двама загинали - шофьорът на колата, която по непотвърдена информация е БМВ и пътник в автомобила.

Други двама са откарани в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като единият е в тежко състояние.

Причините за инцидента се изясняват. Леките автомобили се пренасочват през Дебелец.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!