Тежка катастрофа на магистрала "Хемус": Камион се сгъна на две

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Два тежки пътни инцидента на магистрала "Хемус" са предизвикали проблеми с движението. Това става ясно от съобщения и кадри на очевидци в социалните мрежи.

Камион се е преобърнал, а кабината му се е завъртяла и е застанала нагоре върху ремаркето. Няма информация за състоянието на шофьора, предаде Блиц.

В платното в другата посока също има задръстване заради катастрофа. Към момента няма информация за пострадали хора.

На място са пристигнали пожарна, полиция и линейка.

Колоните от автомобили са големи.

"Две катастрофи посока София. ПОЛОЖЕНИЕТО Е МНОГО ЗЛЕ НА МАГИСТРАЛАТА И в двете посоки", пише един от очевидците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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