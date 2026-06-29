Тежка катастрофа на магистрала "Тракия": Кола е разпорена напълно
Кадър Х. Карагьозов, Фб и И. Владимиров, Магистрала Тракия
Катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия" край село Долно Вършило. Инцидентът е станал в платното към София. Това става ясно от видео, споделено във фейсбук групата "Пътна обстановка в България", предаде 24 часа.
На клипа се вижда, че има кола със значителни материални щети.
Засега няма данни за пострадали в инцидента.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!