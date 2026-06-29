Тежка катастрофа на магистрала "Тракия": Кола е разпорена напълно

Кадър Х. Карагьозов, Фб и И. Владимиров, Магистрала Тракия

Катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия" край село Долно Вършило. Инцидентът е станал в платното към София. Това става ясно от видео, споделено във фейсбук групата "Пътна обстановка в България", предаде 24 часа.

На клипа се вижда, че има кола със значителни материални щети.

Засега няма данни за пострадали в инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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