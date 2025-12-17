Тежка катастрофа на пътя Провадия - Айтос

Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Частни линейки Варна

За тежко пътнотранспортно произшествие край Дългопол съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

По време на катастрофата е имало мъгла, посочват свидетелите на ПТП-то.

От АПИ посочват, че инцидентът е станал по път III-208 Провадия – Айтос, в участъка Дългопол – Комунари, на разклона за Боряна /при км 38/.

Други шофьори алармират и за катастрофа на пътя Варна -Добрич, преди Любен Каравелово. Пътят е хлъзгав, предупреждават пътуващите по маршрпута.

За хлъзгав път предупреждават и пътуващи след Аксаковска панорама посока Кичево.

Към момента няма официална информация от полицията за пострадали.

