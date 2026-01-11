Тежка катастрофа на пътя Разград - Попово взе жертва

Снимка Булфото

Трагичен инцидент на пътя у нас.

Един човек загина и няколко са пострадали при тежка катастрофа на пътя Разград – Попово, в района на бившия военен лагер, съобщи полицията.

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16 ч.

Автомобил, управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия от Благоево джип, шофиран от 41-годишен мъж, пише btv.bg.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. На път за болницата е починал 59-годишен пътник на задната седалка в навлязлата в насрещното кола.

Към момента се изяснява състоянието на шофьора и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка.

С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на джипа и съпругата му, уточняват от полицията.

Пътят е затворен в двете посоки. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!