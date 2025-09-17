Тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла край Две могили, има пострадали

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в участъка между двата разклона за град Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 15:15 ч. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и камион, предава БТА. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на Спешна помощ и на противопожарната служба.

От Спешна помощ в Русе обясниха, че по първоначална информация при инцидента има двама тежко пострадали.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново и Басарбово.

