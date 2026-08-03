Тежка катастрофа на пътя София - Варна, има загинал
03.08.2026 / 14:49 2
Булфото
Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
По първоначална информация единия водач е загинал на място.
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