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Тежка катастрофа на пътя София - Варна, има загинал

03.08.2026 / 14:49 2

Булфото

Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация единия водач е загинал на място.

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Коментари
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0
уйчо (преди 22 минути)
Рейтинг: 136695 | Одобрение: 9870
А, на "магистралата" Хемус София - Варна.
2
1
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 643105 | Одобрение: 127275
Не се спряха да карат като изоглавени и да влизат в чуждата лента бе.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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